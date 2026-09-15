 Раскрыта причина смерти актрисы Хайден Панеттьери - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Раскрыта причина смерти актрисы Хайден Панеттьери - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий11:00 - Сегодня
Раскрыта причина смерти актрисы Хайден Панеттьери - ВИДЕО

Стали известны новые подробности расследования смерти 36-летней американской актрисы Хайден Панеттьери, известной по сериалам «Герои» и «Нэшвилл».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на TMZ, правоохранительные органы рассматривают версию о том, что актриса могла умереть после приема оксикодона, содержащего примесь фентанила.

По данным источников издания, Х.Панеттьери приобрела несколько рецептурных препаратов у своего давнего поставщика в Лос-Анджелесе. Следователи предполагают, что утром 16 августа она приняла таблетку оксикодона, которая могла содержать фентанил. Именно это обстоятельство сейчас изучается в рамках расследования.

Следствие продолжает рассматривать версию о передозировке. Правоохранители также пытаются установить происхождение таблетки и предполагаемого поставщика препарата. К расследованию подключилось Управление по борьбе с наркотиками США (DEA). 

При этом окончательная причина смерти актрисы пока официально не установлена. Офис коронера округа Гринвилл ожидает результатов токсикологической экспертизы и пока не обнародовал официальное заключение. 

Хайден Панеттьери была обнаружена без сознания 16 августа в Гринвилле, штат Южная Каролина. Прибывшие на место медики зафиксировали остановку сердца, однако спасти актрису не удалось. В ходе вскрытия не было обнаружено травм, которые могли бы стать причиной смерти. 

Читайте по теме: 

Умерла звезда сериалов «Герои» и «Нэшвилл» Хейден Панеттьери - ВИДЕО

Раскрыты новые подробности о последних годах жизни Хейден Панеттьери - ФОТО

Новые подробности смерти Хейден Панеттьери: Полиция изучает лекарства и записи камер

Смерть Хейден Панеттьери проверяют на возможное преступление

Владимир Кличко прокомментировал смерть бывшей невесты Хейден Панеттьери - ФОТО

Задержан бывший бойфренд покойной актрисы Хейден Панеттьер - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий 

 

Поделиться:
417

Актуально

Политика

МИД: Освобождение Баку стало поворотным моментом в борьбе Азербайджана за ...

Политика

Турция почтила память героев освобождения Баку - ФОТО

Политика

Хикмет Гаджиев: Азербайджан — надежный партнер США на Южном Кавказе

Политика

Община Западного Азербайджана призвала Армению воздержаться от нанесения ущерба ...

Общество

В Ярдымлы задержан мужчина с более чем 8 кг наркотиков

27-летняя финская звезда соцсетей Оливия Орас умерла после липосакции - ФОТО

Стали известны обвинения, предъявленные Камрану Билалову

Раскрыта причина смерти актрисы Хайден Панеттьери - ВИДЕО

Выбор редактора

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Новости для вас

Руководство сети магазинов «Bantik» привлечено к ответственности - ЗАЯВЛЕНИЕ

Лейлу Ахмедову отпустили под домашний арест - ОБНОВЛЕНО

Пять членов одной семьи погибли в ДТП, возвращаясь с дня рождения

Азербайджанка получила высокую должность в США

Последние новости

В Ярдымлы задержан мужчина с более чем 8 кг наркотиков

Сегодня, 12:13

27-летняя финская звезда соцсетей Оливия Орас умерла после липосакции - ФОТО

Сегодня, 12:07

Италия может вернуть российский газ

Сегодня, 11:52

В Пакистане ликвидировали девять боевиков

Сегодня, 11:42

Турция почтила память героев освобождения Баку - ФОТО

Сегодня, 11:40

Иран ответил Трампу: «Никаких переговоров»

Сегодня, 11:25

Утечка хладагента на судне в Пусане: пострадали россияне

Сегодня, 11:20

Стали известны обвинения, предъявленные Камрану Билалову

Сегодня, 11:03

Раскрыта причина смерти актрисы Хайден Панеттьери - ВИДЕО

Сегодня, 11:00

СМИ: США отказали Саудовской Аравии в помощи в сдерживании хуситов

Сегодня, 10:55

Хикмет Гаджиев: Азербайджан — надежный партнер США на Южном Кавказе

Сегодня, 10:53

В Баку продолжает работу международная научно-практическая конференция, посвященная Шейху Сейиду Яхье Бакуви

Сегодня, 10:50

Купите Wi-Fi-модем от Bakcell и получите первую абонентскую плату в подарок

Сегодня, 10:42

Военная прокуратура АР: В отношении уклоняющихся от призыва лиц возбуждены уголовные дела

Сегодня, 10:30

Семейная трагедия в Зардабе: скончалась еще одна пострадавшая в ДТП

Сегодня, 10:24

Община Западного Азербайджана призвала Армению воздержаться от нанесения ущерба мирному процессу

Сегодня, 10:03

МИД: Освобождение Баку стало поворотным моментом в борьбе Азербайджана за государственность - ФОТО

Сегодня, 10:00

В Индонезии нашли обломки пропавшего в шторм парома, поиски пассажиров продолжаются

Сегодня, 09:57

Стоимость азербайджанской нефти выросла более чем на 6%

Сегодня, 09:47

НАТО впервые сбило российский дрон над Литвой

Сегодня, 09:37
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10