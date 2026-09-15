Раскрыта причина смерти актрисы Хайден Панеттьери - ВИДЕО

Стали известны новые подробности расследования смерти 36-летней американской актрисы Хайден Панеттьери, известной по сериалам «Герои» и «Нэшвилл».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на TMZ, правоохранительные органы рассматривают версию о том, что актриса могла умереть после приема оксикодона, содержащего примесь фентанила.

По данным источников издания, Х.Панеттьери приобрела несколько рецептурных препаратов у своего давнего поставщика в Лос-Анджелесе. Следователи предполагают, что утром 16 августа она приняла таблетку оксикодона, которая могла содержать фентанил. Именно это обстоятельство сейчас изучается в рамках расследования.

Следствие продолжает рассматривать версию о передозировке. Правоохранители также пытаются установить происхождение таблетки и предполагаемого поставщика препарата. К расследованию подключилось Управление по борьбе с наркотиками США (DEA).

При этом окончательная причина смерти актрисы пока официально не установлена. Офис коронера округа Гринвилл ожидает результатов токсикологической экспертизы и пока не обнародовал официальное заключение.

Хайден Панеттьери была обнаружена без сознания 16 августа в Гринвилле, штат Южная Каролина. Прибывшие на место медики зафиксировали остановку сердца, однако спасти актрису не удалось. В ходе вскрытия не было обнаружено травм, которые могли бы стать причиной смерти.

Читайте по теме:

Умерла звезда сериалов «Герои» и «Нэшвилл» Хейден Панеттьери - ВИДЕО

Раскрыты новые подробности о последних годах жизни Хейден Панеттьери - ФОТО

Новые подробности смерти Хейден Панеттьери: Полиция изучает лекарства и записи камер

Смерть Хейден Панеттьери проверяют на возможное преступление

Владимир Кличко прокомментировал смерть бывшей невесты Хейден Панеттьери - ФОТО

Задержан бывший бойфренд покойной актрисы Хейден Панеттьер - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий