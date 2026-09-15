Стали известны обвинения, предъявленные Камрану Билалову

В отношении Багирова Максада Маджид оглу и Билалова Камрана Рамиз оглу, задержанных Службой государственной безопасности Азербайджана, избрана мера пресечения в виде ареста.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Unikal, Багирову предъявлено обвинение по статье 283.1, а Билалову - по статье 283.2.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Согласно материалам дела, Камран Билалов подозревается в совершении действий, направленных на разжигание религиозной вражды, а также в умышленном применении насилия в общественном месте в отношении Максада Багирова. По версии следствия, причиной конфликта стали религиозные взгляды Багирова, в результате чего ему были причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

В свою очередь, следствие считает, что Максад Багиров посредством распространяемых им видеоматериалов, в том числе через средства массовой информации, публично демонстрировал религиозные взгляды и высказывания, способные способствовать формированию религиозной ненависти и вражды в обществе.

Багиров был задержан и арестован по подозрению в распространении видеороликов, содержащих выражения, оскорбляющие религиозные убеждения граждан и места поклонения.

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