 Коллапс на дорогах: 18 направлений Баку, где движение парализовано - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Коллапс на дорогах: 18 направлений Баку, где движение парализовано - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media09:00 - Сегодня
Коллапс на дорогах: 18 направлений Баку, где движение парализовано - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Баку на 18 улицах и проспектах затруднено движение транспорта.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

Согласно информации, в настоящее время пробки наблюдаются на нижеприведенных направлениях:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

4. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

5. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

6. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

8. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

9. Приморская улица, от площади напротив Площади Флага в направлении круга "Азнефть";

10. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть";

11. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

12. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

13. На улице Зарифы Алиевой;

14. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

15. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея № 20;

16. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

17. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";

18. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка.

08:02

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

3. Проспект Зии Буниьятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

4. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

5. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

6. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра.

Поделиться:
1177

Актуально

Политика

МИД: Освобождение Баку стало поворотным моментом в борьбе Азербайджана за ...

Политика

Турция почтила память героев освобождения Баку - ФОТО

Политика

Хикмет Гаджиев: Азербайджан — надежный партнер США на Южном Кавказе

Политика

Община Западного Азербайджана призвала Армению воздержаться от нанесения ущерба ...

Общество

В Ярдымлы задержан мужчина с более чем 8 кг наркотиков

27-летняя финская звезда соцсетей Оливия Орас умерла после липосакции - ФОТО

Стали известны обвинения, предъявленные Камрану Билалову

Раскрыта причина смерти актрисы Хайден Панеттьери - ВИДЕО

Выбор редактора

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Новости для вас

Sabah Residence: квартиры за миллион, фасад не устоял перед ветром - ФОТО - ВИДЕО

Пять членов одной семьи погибли в ДТП, возвращаясь с дня рождения

Арестован сотрудник «Бакинского центра Toyota» за мошенничество на 610 тысяч манатов

В Бакинском аэропорту открылась новая зона отдыха и развлечений для пассажиров - ФОТО

Последние новости

В Ярдымлы задержан мужчина с более чем 8 кг наркотиков

Сегодня, 12:13

27-летняя финская звезда соцсетей Оливия Орас умерла после липосакции - ФОТО

Сегодня, 12:07

Италия может вернуть российский газ

Сегодня, 11:52

В Пакистане ликвидировали девять боевиков

Сегодня, 11:42

Турция почтила память героев освобождения Баку - ФОТО

Сегодня, 11:40

Иран ответил Трампу: «Никаких переговоров»

Сегодня, 11:25

Утечка хладагента на судне в Пусане: пострадали россияне

Сегодня, 11:20

Стали известны обвинения, предъявленные Камрану Билалову

Сегодня, 11:03

Раскрыта причина смерти актрисы Хайден Панеттьери - ВИДЕО

Сегодня, 11:00

СМИ: США отказали Саудовской Аравии в помощи в сдерживании хуситов

Сегодня, 10:55

Хикмет Гаджиев: Азербайджан — надежный партнер США на Южном Кавказе

Сегодня, 10:53

В Баку продолжает работу международная научно-практическая конференция, посвященная Шейху Сейиду Яхье Бакуви

Сегодня, 10:50

Купите Wi-Fi-модем от Bakcell и получите первую абонентскую плату в подарок

Сегодня, 10:42

Военная прокуратура АР: В отношении уклоняющихся от призыва лиц возбуждены уголовные дела

Сегодня, 10:30

Семейная трагедия в Зардабе: скончалась еще одна пострадавшая в ДТП

Сегодня, 10:24

Община Западного Азербайджана призвала Армению воздержаться от нанесения ущерба мирному процессу

Сегодня, 10:03

МИД: Освобождение Баку стало поворотным моментом в борьбе Азербайджана за государственность - ФОТО

Сегодня, 10:00

В Индонезии нашли обломки пропавшего в шторм парома, поиски пассажиров продолжаются

Сегодня, 09:57

Стоимость азербайджанской нефти выросла более чем на 6%

Сегодня, 09:47

НАТО впервые сбило российский дрон над Литвой

Сегодня, 09:37
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10