Коллапс на дорогах: 18 направлений Баку, где движение парализовано - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Баку на 18 улицах и проспектах затруднено движение транспорта.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

Согласно информации, в настоящее время пробки наблюдаются на нижеприведенных направлениях:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

4. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

5. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

6. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

8. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

9. Приморская улица, от площади напротив Площади Флага в направлении круга "Азнефть";

10. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть";

11. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

12. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

13. На улице Зарифы Алиевой;

14. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

15. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея № 20;

16. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

17. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";

18. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка.

08:02

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

3. Проспект Зии Буниьятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

4. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

5. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

6. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра.