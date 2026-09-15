МИД: Освобождение Баку стало поворотным моментом в борьбе Азербайджана за государственность - ФОТО

Сегодня исполняется 108 лет со дня освобождения Баку от оккупации армяно-дашнакских сил.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел в соцсети Х.

Отмечается, что 108 лет назад освобождение Баку Кавказской исламской армией, в составе которой был и Азербайджанский корпус, стало важным поворотным моментом в борьбе Азербайджана за государственность.

"Эта историческая победа продемонстрировала стремление азербайджанского народа к независимости и государственности, его единство, доблесть и самоотверженность, а также единство с союзниками. Мы с глубоким уважением и благодарностью чтим светлую память всех героев, отдавших свои жизни ради этой исторической победы", - говорится в сообщении.