МИД: Освобождение Баку стало поворотным моментом в борьбе Азербайджана за государственность - ФОТО
Сегодня исполняется 108 лет со дня освобождения Баку от оккупации армяно-дашнакских сил.
Как сообщает 1news.az, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел в соцсети Х.
Отмечается, что 108 лет назад освобождение Баку Кавказской исламской армией, в составе которой был и Азербайджанский корпус, стало важным поворотным моментом в борьбе Азербайджана за государственность.
"Эта историческая победа продемонстрировала стремление азербайджанского народа к независимости и государственности, его единство, доблесть и самоотверженность, а также единство с союзниками. Мы с глубоким уважением и благодарностью чтим светлую память всех героев, отдавших свои жизни ради этой исторической победы", - говорится в сообщении.
Bu gün Bakı şəhərinin erməni-daşnak qüvvələrinin işğalından azad edilməsinin 108-ci ildönümüdür.
108 il öncə Azərbaycan Korpusunun da yer aldığı Qafqaz İslam Ordusu tərəfindən Bakının azad edilməsi Azərbaycanın dövlətçilik mübarizəsində mühüm dönüş nöqtəsi oldu. Bu tarixi Qələbə… pic.twitter.com/JU7mRneMGC — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 15, 2026