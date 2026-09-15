Главы МИД Азербайджана и Турции проводят встречу один на один - ФОТО

Между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом проходит встреча один на один.

Об этом сообщается в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в аккаунте в социальной сети «X».

Отметим, что министр иностранных дел Турции находится с двухдневным визитом в Азербайджане.

Ранее Дж.Байрамов встретил турецкого коллегу.

В публикации министерства отмечается, что визит отражает прочное стратегическое партнёрство, союзнические отношения и братские связи между Азербайджаном и Турцией.