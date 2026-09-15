Ильхам Алиев принял участников проходящих в Баку международных конференций - ФОТО

15 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Генерального секретаря Организации тюркских государств Кубанычбека Омуралиева, членов и наблюдателей Совета руководителей мусульманских религиозных управлений Организации тюркских государств, соорганизаторов Международной конференции, посвященной Яхье Бакуви, и делегацию в составе членов Высшего религиозного совета народов Кавказа.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства выступил на мероприятии.