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Эффект Трампа: как США невольно сближают Индию и Китай

Ляман Гасанова12:42 - Сегодня
Эффект Трампа: как США невольно сближают Индию и Китай

Визит Си Цзиньпина в Индию стал заметным сигналом на фоне растущего соперничества Китая и США.

12 сентября китайский лидер совершил визит в Нью-Дели на саммит БРИКС, что стало его первым официальным визитом в Индию за последние семь лет. Его встреча с премьер-министром Нарендрой Моди прошла именно в тот момент, когда отношения Пекина и Нью-Дели постепенно отходят от кризиса после пограничного столкновения 2020 года.

За последние годы между двумя странами вновь восстанавливаются экономические и транспортные связи. Возобновляется авиасообщение, активизируются деловые контакты, а двусторонняя торговля в 2025 году достигла рекордных $155,6 млрд. Китай при этом стал крупнейшим источником импорта для Индии — около $132 млрд в 2025/26 финансовом году.

На этом фоне возникает вопрос: не сама ли политика Вашингтона подталкивает Китай и Индию к сближению?

Своим мнением с 1news.az поделился китайский эксперт Эдмунд Шэн Ли, профессор и руководитель кафедры Шаньдунского университета, обладатель статуса «Тайшаньский учёный» провинции Шаньдун, а также профессор Института экономики и торговли Китай–ШОС. По его мнению, говорить о появлении единого китайско-индийского блока пока рано.

«Этот формирующийся треугольник в настоящее время скорее можно охарактеризовать как стратегический треугольник, нежели как консолидированный экономический блок», — отметил профессор.

Тем не менее американские тарифы, торговые ограничения и технологическое давление действительно могут менять расчёты Пекина и Нью-Дели. По словам эксперта, такая политика способна стимулировать обе страны «снижать свою уязвимость перед Вашингтоном и диверсифицировать свои экономические связи».

Но причина сближения не только в США. Китай и Индия сами заинтересованы в восстановлении торговли и понимают, что длительное противостояние обходится дорого. При этом стратегическое недоверие между ними сохраняется — от территориальных споров до вопросов инвестиций, технологий и безопасности.

«Более того, давление Вашингтона может непреднамеренно способствовать укреплению стратегической автономии как Пекина, так и Нью-Дели. Индия вряд ли откажется от своих партнерских отношений с США, равно как и Китай вряд ли станет рассматривать Индию в качестве стратегического союзника. Скорее, обе страны, по-видимому, придерживаются подхода, основанного на сотрудничестве по отдельным направлениям: они конкурируют там, где их интересы расходятся, но сотрудничают там, где их экономические интересы совпадают», — пояснил эксперт.

Поэтому речь идёт скорее о прагматическом сближении, чем о формировании союза.

Китай и Индия: торговля важнее политики

Экономический потенциал такого сотрудничества значителен. Для Китая Индия — огромный азиатский рынок, потенциальный производственный партнёр и перспективное направление для инвестиций. Для Индии Китай остаётся важнейшим источником товаров и технологий, несмотря на огромный торговый дефицит.

«Однако это не следует принимать за экономическую интеграцию. Индия по-прежнему осторожно относится к китайским инвестициям, доступу на рынки и технологической зависимости <…>. Кроме того, стратегическое недоверие продолжает ограничивать возможности для более глубокого сотрудничества», — подчеркнул Шэн Ли.

Иными словами, формируется не китайско-индийский союз, а модель «сотрудничать там, где выгодно, и снижать зависимость там, где существуют риски».

Следующий фронт — США и Китай

После Индии внимание вновь переключается на Вашингтон. Ожидается, что 24 сентября Си Цзиньпин встретится с Дональдом Трампом в США. Главным предметом переговоров, по мнению Эдмунда Шэн Ли, станут уже не столько сами тарифы, сколько технологии и безопасность цепочек поставок.

«Центральным вопросом, вероятно, станут технологии и безопасность цепочек поставок, тогда как тарифы будут служить прежде всего инструментом переговоров.

Снижение тарифов может стать предметом переговоров, поскольку оно позволяет обоим правительствам получить немедленную и политически заметную уступку. Однако более глубокий спор касается контроля над полупроводниками, искусственным интеллектом, критически важными полезными ископаемыми, экспортными ограничениями и безопасностью передовых производственных цепочек.

Последние сообщения свидетельствуют о том, что обвинения Вашингтона в адрес Китая в связи с его практиками в сфере искусственного интеллекта и возражения Пекина против технологических ограничений привели к тому, что технологические отношения между двумя странами все теснее переплетаются с вопросами национальной безопасности», — подмечает профессор.

Поэтому ожидать всеобъемлющего торгового соглашения, которое устранит противоречия между двумя странами, эксперт считает преждевременным.

Гораздо вероятнее ограниченные договорённости: частичное снижение тарифов, новые обязательства по цепочкам поставок, закупки американской сельхозпродукции и энергоносителей и механизмы урегулирования торговых споров.

«Подобная договоренность могла бы стабилизировать отношения, не устраняя при этом лежащую в их основе стратегическую конкуренцию. Следовательно, наиболее вероятным результатом является не возвращение к глобализации в ее доконфликтном виде, а согласованная форма управляемого экономического соперничества, при которой обе стороны сохраняют взаимозависимость, одновременно пытаясь снизить свою уязвимость перед другой стороной», — пояснил Шэн Ли.

Давление, которое работает против самого Вашингтона?

Политика США в отношении Китая и Индии имеет разную природу. В случае Китая тарифы, экспортные и технологические ограничения всё теснее связаны с долгосрочным геополитическим соперничеством.

«Акцент на сохранении технологического лидерства США, особенно в сфере искусственного интеллекта, показывает, насколько тесно сегодня переплелись экономическая и национальная безопасность.

В отношениях с Индией, напротив, экономическая политика Вашингтона в большей степени определяется стратегическим партнерством и соображениями балансирования. Даже когда торговые споры имеют существенное значение, торговое соглашение между США и Индией 2026 года, например, увязало доступ на рынки с крупными закупками Индией американских энергоносителей и технологий.

Поэтому я рассматриваю нынешнюю политику США прежде всего как торговую стратегию. Однако ее точнее понимать как проявление геоэкономики на практике — использование рынков, тарифов, технологий и цепочек поставок в качестве инструментов более широкого соперничества за влияние и мощь», — подмечает эксперт.

Именно здесь возникает парадокс американской стратегии. Чем сильнее Вашингтон использует торговлю, технологии и цепочки поставок как инструменты давления, тем сильнее Пекин и Нью-Дели могут стремиться к стратегической автономии.

Эдмунд Шэн Ли считает, что чрезмерное экономическое давление способно привести к результату, противоположному желаемому Вашингтоном: Китай и Индия будут активнее диверсифицировать партнёрства и уменьшать зависимость от США.

И в этом смысле политика Трампа действительно может невольно способствовать сближению Пекина и Нью-Дели — не потому, что Китай и Индия становятся союзниками, а потому, что обе страны получают дополнительный стимул искать пространство для самостоятельной политики.

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