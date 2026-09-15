74-летний мужчина погиб, упав с крыши в Астаринском районе

В Астаринском районе мужчина погиб, упав с крыши во время ремонтных работ.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, несчастный случай произошел в селе Мики Астаринского района.

По информации издания, 74-летний Абид Шафаггатов погиб после падения с крыши собственного дома, где проводил ремонтные работы.

Мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.

По факту случившегося проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.