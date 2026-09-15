74-летний мужчина погиб, упав с крыши в Астаринском районе
В Астаринском районе мужчина погиб, упав с крыши во время ремонтных работ.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, несчастный случай произошел в селе Мики Астаринского района.
По информации издания, 74-летний Абид Шафаггатов погиб после падения с крыши собственного дома, где проводил ремонтные работы.
Мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.
По факту случившегося проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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