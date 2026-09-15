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Майю Битадзе назначили новым министром культуры Грузии

First News Media13:20 - Сегодня
Майю Битадзе назначили новым министром культуры Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назначил министром культуры депутата парламента Майю Битадзе.

Глава правительства представил нового министра на брифинге, который транслировали местные телеканалы.

"Сегодня министром культуры была назначена Майя Битадзе. Она не нуждается в особенном представлении. Подчеркну, что она обладает особым опытом в управлении, в течение многих лет занимала высокие должности", - заявил Кобахидзе.

До настоящего времени 49-летняя Битадзе возглавляла парламентский комитет по охране окружающей среды и природным ресурсам. В прошлом она работала заместителем министра окружающей среды и сельского хозяйства, заместителем мэра Тбилиси. С 2020 года является депутатом парламента Грузии.

Отметим, что бывшая глава министерства Тинатин Рухадзе подала в отставку 28 июля этого года.

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