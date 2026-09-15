Азербайджан и Казахстан возобновляют пассажирское сообщение на Каспии - ФОТО

Развитие транспортно-логистического сотрудничества, в частности взаимодействие между портом Алят и казахстанскими портами Актау и Курык, увеличение объемов грузоперевозок и реализация совместных инфраструктурных проектов стало главной темой переговоров между гендиректором Бакинского международного морского порта Алят Эльдаром Салаховым и послом Казахстана в Азербайджане Алимом Байелем.

По сообщению казахстанского посольства в Баку, посол поблагодарил азербайджанскую сторону за поддержку инициативы Казахстана по возобновлению пассажирских перевозок на паромной линии Курык – Баку – Курык. Дипломат отметил, что до их остановки этим маршрутом пользовалось порядка 1500 пассажиров в год, и выразил уверенность, что в предстоящий период желающих совершить путешествие будет еще больше, что усилит туристический обмен и расширит возможности Среднего коридора.

Э.Салахов подтвердил заинтересованность Бакинского порта в дальнейшем углублении сотрудничества с казахстанскими партнерами и подчеркнул важность координации усилий портовых операторов и логистических организаций. Относительно пассажирских перевозок он сообщил, что работа в этом направлении уже началась в тесном контакте с казахстанскими коллегами.

Кроме того, посол А.Байель призвал азербайджанскую сторону ускорить строительство совместного интермодального терминала в порту Алят согласно ранее достигнутой договоренности.

Э.Салахов проинформировал о текущей ситуации, отметив, что после завершения обновления мастер-плана развития Бакинского порта ожидается начало проработки строительства указанного объекта.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжать тесное взаимодействие и поддерживать реализацию совместных проектов.