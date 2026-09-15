Рейтинг партии Мерца опустился до исторического минимума

Рейтинг поддержки Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Фридриха Мерца опустился до 18%, это худший результат для партии в опросах на федеральном уровне.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования компании YouGov.

В предыдущем опросе компании в августе ХДС готовы были поддержать 20% респондентов. Рейтинг партии установил исторический антирекорд спустя неделю после провальных выборов в региональный парламент Саксонии-Анхальта.

В предыдущий раз столь низкий уровень поддержки христианских демократов фиксировала исследовательская компания Forsa в опросе в сентябре 2021 года (19%).

На первой позиции в рейтинге разместилась "Альтернатива для Германии" (29%, плюс 1 п.п.). На третьей и четвертой позиции следуют "Зеленые" (16%, плюс 1 п.п.) и социал-демократы (13%, плюс 1 п.п.).

Еще 10% респондентов поддержали партию "Левые" (минус 2 п.п.), поддержка либеральной Свободной демократической партии, согласно опросу, колеблется на уровне 5%, пороговом для прохождения в парламент.

Опрос проводился с 11 по 14 сентября. В нем приняли участие 1,8 тыс. человек. Погрешность не превышает 2,3 п.п.

Источник: ТАСС