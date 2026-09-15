Лавров уверен, что РФ добьется возвращения золотовалютных резервов из стран Запада

Еврокомиссия хочет конфисковать активы РФ, но Москва добьется возвращения своих золотовалютных резервов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Еврокомиссия по-прежнему хочет конфисковать эти активы и потом вернуть их нам только после того, как мы выплатим Украине некие репарации. Мы добьемся возвращения наших золотовалютных резервов, я нисколько в этом не сомневаюсь», — подчеркнул министр.

Он отметил, что Евросоюз изобретает основания, чтобы вывести активы РФ из-под юрисдикции Бельгии, назвав это «уголовной попыткой» организовать круговую поруку.

«В Евросоюзе изобретают различные квазиюридические основания не только для оправдания этого, по сути, воровства, но и для того, чтобы вывести эти средства из-под бельгийской юрисдикции, потому что бельгийский премьер категорически отказывается делать что-либо в направлении их конфискации, а именно этого хочет евросоюзовское руководство, и хотят перевести на какой-то счет, который будет общеевросоюзовским счетом, а не бельгийским. Это абсолютно откровенная уголовная попытка разделить ответственность, организовать круговую поруку», — отметил он.

Источник: ТАСС