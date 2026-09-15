Россия не получала от Армении обращений о выводе военной базы из Гюмри — МИД РФ

Россия не получала от Армении обращений о выводе российской военной базы из Гюмри и продолжает считать ее важным элементом безопасности республики и Южного Кавказа, заявил «Известиям» замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Обращений от армянской стороны относительно вывода дислоцированной в Гюмри российской военной базы мы не получали. По-прежнему исходим из того, что она является важным элементом архитектуры безопасности Армении и Южного Кавказа», – сказал высокопоставленный российский дипломат.

Как заметил Галузин, тема российского военного присутствия сейчас активно обсуждается в общественно-политическом пространстве Армении, однако реальной альтернативы ему Москва пока не видит.

«Многие вполне справедливо задаются вопросом: а какова альтернатива? Таковой на сегодняшний день, на наш взгляд, не просматривается. Откровенно говоря, сложно представить себе в этой роли, например, французских солдат. Хотя бы в силу географической отдаленности Франции от Армении», – отметил замглавы МИД РФ.

Россия при этом готова обсуждать продолжение сотрудничества с Арменией в сфере обороны и безопасности, в том числе в рамках предложенной премьер-министром Николом Пашиняном «инвентаризации» двусторонних отношений, добавил Галузин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова вывести военных из Армении, если с такой просьбой обратится Ереван. Пашинян позднее сказал, что Армения не станет возражать, если соответствующее решение примет сама Москва.

Отметим, что после встречи лидеров России и Армении Владимира Путина и Никола Пашиняна на полях саммита ШОС в Бишкеке тема присутствия российской военной базы в Гюмри вошла в повестку предстоящих в Москве российско-армянских переговоров.

102-я российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору между Москвой и Ереваном от 1995 года. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Воздушной компонентой 102-й российской военной базы в Гюмри является авиабаза «Эребуни», дислоцированная в Ереване.

Источник: Sputnik Армения