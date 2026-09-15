Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Нью-Йорке
Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян в этом месяце встретятся в Нью-Йорке, сообщил глава армянского МИД.
«Встреча состоится в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН», — сказал Мирзоян, не уточнив повестку встречи.
8 сентября в Нью-Йорке началась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.
Последняя встреча министров иностранных дел двух стран состоялась в начале сентября в Бишкеке - в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества.
Источник: News.am
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