Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Нью-Йорке

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян в этом месяце встретятся в Нью-Йорке, сообщил глава армянского МИД.

«Встреча состоится в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН», — сказал Мирзоян, не уточнив повестку встречи.

8 сентября в Нью-Йорке началась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

Последняя встреча министров иностранных дел двух стран состоялась в начале сентября в Бишкеке - в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Источник: News.am