В Баку проходит панельная сессия по развитию сотрудничества в тюркском мире - ФОТО

В Баку Управлением по связям Администрации Президента Турции проводится панельная сессия на тему «Диалоги тюркского мира: Общее будущее, общее видение».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на панельной сессии обсуждаются вопросы развития сотрудничества в тюркском мире, формирования общих ценностей и концепции общего будущего, взаимодействия в сфере информации и коммуникаций, а также дальнейшего укрепления связей между тюркскими государствами на фоне глобальных вызовов.