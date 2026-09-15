В Лянкяране мужчины распиливали рельсы, чтобы похитить их
В Лянкяране задержаны трое мужчин, подозреваемых в краже железнодорожных рельсов.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, преступление было выявлено в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции.
По информации Министерства внутренних дел, жители Лянкяранского района - 50-летний А. Исаев, 53-летний И. Гамбаров и 37-летний Н. Байрамов - были задержаны непосредственно на месте происшествия
По данным ведомства, мужчины распиливали железнодорожные рельсы, после чего намеревались похитить их с территории железной дороги.
По факту проводится расследование.
380