Иран сделал шаг к вступлению в Банк БРИКС

Страны БРИКС поддержали заявку Ирана на вступление в Новый банк развития (НБР) в ходе саммита в Индии.

Как передает Iran International, об этом заявила официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.

По ее словам, президент Ирана Масуд Пезешкиан в рамках саммита провел переговоры с шестью главами государств, премьер-министрами и наследными принцами.

При этом окончательное решение о принятии Ирана в НБР в итоговой декларации саммита не зафиксировано. В документе содержится призыв ускорить рассмотрение заявок заинтересованных государств — членов БРИКС.

Новый банк развития, также известный как Банк БРИКС, был создан в 2015 году для финансирования инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития.