Азербайджан с размахом представил национальную культуру на фестивале в Монтрё - ФОТО

В рамках фестиваля «Septembre Musical Montreux–Vevey», проходящего в Швейцарии, продолжается масштабная презентация азербайджанской культуры.

Отметим, что в этом году всемирно известный фестиваль отмечает 80-летний юбилей. Участие Азербайджана в юбилейном фестивале в качестве почётного гостя имеет особое значение с точки зрения продвижения национальной культуры на международной арене.

14 сентября на знаменитой сцене «Auditorium Stravinski» в Монтрё состоялся гала-концерт с участием представителей азербайджанского искусства, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу министерства культуры АР.

Двухчастная программа открылась «Увертюрой» из оперы У.Гаджибейли «Кёроглу». Государственный симфонический оркестр Азербайджана имени У.Гаджибейли под руководством дирижёра Фуада Ибрагимова с большим воодушевлением исполнил это бессмертное произведение великого композитора. Затем в исполнении оркестра прозвучали «Вальс» из балета Г.Гараева «Семь красавиц», «Джанги» А.Ализаде, «Азербайджанское каприччио» Ф.Амирова, «Концертный вальс» Ниязи и «Танец турецких девушек» из балета А.Меликова «Легенда о любви».

Вечер продолжился выступлениями известных азербайджанских исполнителей. Алим Гасымов исполнил «Qaragilə», а Фаган Аскерли (балабан) и Мадина Шахгалдиева (кеманча) - азербайджанскую народную песню «Sarı gəlin».

Читайте по теме:

Азербайджанские танцы покорили сцену престижного фестиваля в Монтрё - ФОТО

Государственный ансамбль танца Азербайджана представил танец Эльдара Мансурова «Odlar yurdu», а также азербайджанский народный танец «Uzundərə».

Солистами концерта стали Самир Джафаров (тенор), исполнивший «Sevgili canan» У.Гаджибейли, пианист Мурад Гусейнов - «Праздник Шахрезады» из балета Ф.Амирова «Тысяча и одна ночь», Юсиф Эйвазов (тенор) - «Арию Балаша» из оперы Ф.Амирова «Севиль», Афаг Аббасова (сопрано) - «Arzu» Ниязи.

Скрипачи Джейла Сеидова и Эльвин Ходжа Ганиев исполнили симфонический мугам Ниязи «Rast». Эльмина Гасанова (меццо-сопрано) представила «Арию Дильбер» из оперы Ф.Амирова «Севиль», а певец Ахад Агаев - мугам «Bayatı-Şiraz».

Севда Алекперзаде исполнила «Джазовую композицию» И.Сарабского в сопровождении самого композитора на фортепиано и Шахрияра Иманова на таре.

Эльмина Гасанова и Самир Джафаров также представили дуэт Гюльназ и Аскера из оперетты У.Гаджибейли «Аршин мал алан». Шахрияр Иманов исполнил «Чахаргяхскую рапсодию» Г.Рзаева. Юсиф Эйвазов и Афаг Аббасова выступили с произведением Т.Кулиева «Песня о Баку».

Гала-концерт завершился совместным исполнением всеми солистами знаменитой песни М.Магомаева «Azərbaycan».

«Вечер, ставший настоящим праздником азербайджанской музыкальной культуры, подарил зрителям незабываемые впечатления. Выступления ансамбля, оркестра и солистов продемонстрировали любителям искусства из разных стран богатство и многообразие азербайджанской культуры. Концертная программа была встречена зрителями с большим интересом и сопровождалась продолжительными аплодисментами» - отмечают в министерстве культуры.