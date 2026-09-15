Лавров: США не предлагали РФ «разменов» урегулированиями по Ирану и Украине

США никогда не предлагали России «разменов» с урегулированием по Ирану взамен на урегулирование по Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Я читал про эти такие спекуляции, что США помогут по Украине, если Россия поможет по Ирану. Как у нас говорят, торг здесь неуместен. Такие слухи где-то витали. Никогда наши американские собеседники такого рода размены не предлагали. И я думаю, они этого не делали, поскольку прекрасно понимают, что это не наши методы — заниматься такого рода политикой, политиканством таким», — отметил он.

Источник: ТАСС