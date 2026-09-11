В Баку начал работу 5-й Азербайджано-турецкий энергетический форум - ФОТО

11 сентября в Баку с участием министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара начал работу 5-й Азербайджано-турецкий энергетический форум.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на форуме предусмотрено проведение обсуждений по углеводородному и нефтехимическому секторам, энергоэффективности, рынку электроэнергии, возобновляемым источникам энергии, регулированию, горнодобывающей промышленности и другим направлениям, подписание протокола форума.

В завершение форума планируется организация брифинга для прессы.

Азербайджано-турецкий энергетический форум был создан в рамках совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в целях дальнейшего укрепления стратегического энергетического партнерства между двумя странами. Первый форум прошел 21-22 декабря 2021 года в Баку, второй – 5-6 октября 2022 года в Стамбуле, третий – 28-29 сентября 2023 года в Нахчыване, а четвертый – 4 сентября 2025 года в Измире.