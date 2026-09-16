В рамках Платформы энергетического диалога был организован медиатур на завод «Этилен-Полиэтилен» - ФОТО

В преддверии 20 Сентября — Дня нефтяника в рамках Платформы энергетического диалога SOCAR был организован медиатур на завод «Этилен-Полиэтилен».

Как сообщает 1news.az, в медиатуре приняли участие представители более тридцати средств массовой информации. В начале мероприятия участникам была представлена подробная информация о деятельности завода, его производственной мощности и проектах модернизации, реализованных здесь за последние годы.

Было отмечено, что на заводе функционируют производства этилена, полиэтилена, а также пара и электроэнергии (ППЭЭ). После проведенных работ по реконструкции и модернизации годовая проектная мощность производства этилена была доведена до 190 тысяч тонн по этилену и 187 тысяч тонн по пропилену. Введенное в эксплуатацию в 2001 году производство пара и электроэнергии обеспечивает производственные площадки завода паром и электричеством.

Затем представители СМИ ознакомились с производственными площадками завода.