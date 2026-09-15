Американского рэпера исключили из тура Эда Ширана после призыва «Free Palestine» - ВИДЕО 

Известного американского рэпера Macklemore исключили из оставшейся части американского этапа стадионного тура британского певца Эда Ширана после его публичных заявлений в поддержку Палестины и призыва «Free Palestine».

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Variety.

Macklemore выступал в туре Эда Ширана в качестве разогревающего артиста и успел дать два концерта в рамках тура, а первоначально был заявлен ещё на восемь из десяти оставшихся выступлений американского этапа. Тур должен возобновиться 19 сентября в Филадельфии.

Причиной исключения стали заявления рэпера во время выступления 4 сентября на стадионе MetLife Stadium в Нью-Джерси. Обращаясь к зрителям, Macklemore заявил, что одной из причин, по которой он хотел участвовать в туре, была возможность выступать на стадионах и говорить о Палестине.

«Free Palestine» - заявил артист со сцены, добавив, что хочет, чтобы люди в Газе и на оккупированном Западном берегу знали, что о них не забыли. После этого Macklemore исполнил свою песню Hind’s Hall, во время которой на экранах демонстрировались кадры разрушений в Газе.

После выступления Израильско-американский совет запустил петицию с требованием исключить рэпера из тура. Промоутер американского этапа тура Messina Touring Group подтвердил, что Macklemore не будет участвовать в оставшихся концертах. По словам компании, несколько площадок уведомили организаторов, что не позволят провести концерты с рэпером в составе участников, что могло привести к отмене выступлений и затронуть сотни тысяч зрителей.