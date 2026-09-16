Все артисты снялись с тура Эда Ширана после исключения Macklemore за поддержку Палестины - ФОТО

Все оставшиеся артисты, заявленные в качестве участников тура британского певца Эда Ширана, отказались от участия в предстоящих концертах после исключения американского рэпера Macklemore из американской части гастрольного тура.

Как сообщает Associated Press, от участия в туре отказались Aaron Rowe, Lukas Graham, FINNEAS и ирландская группа Beoga, выступающая непосредственно вместе с Э.Шираном.

Ранее стало известно, что Macklemore был исключён из оставшейся части американского этапа тура после своих публичных заявлений в поддержку Палестины и использования лозунга «Free Palestine».

Aaron Rowe и Lukas Graham должны были выступать на концертах Э.Ширана в США, заменив Macklemore. FINNEAS был заявлен в качестве специального гостя на концертах певца в Южной Америке, запланированных на конец ноября и начало декабря.

Beoga, в свою очередь, является ирландской группой, которая сопровождала Ширана в рамках его выступлений - таким образом, после ухода Macklemore все остальные заявленные участники тура также снялись с выступлений.

Сам Эд Ширан ранее заявил, что решение об исключении Macklemore принимал не он, а организаторы тура.

AARON ROWE

LUKAS GRAHAM

FINNEAS

BEOGA

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