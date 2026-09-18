«Азеригаз» проводит ремонтные работы: ряд улиц столицы останется без газа

Сегодня в ряде населенных пунктов и улиц Хатаинского и Сабунчинского районов Баку будет временно приостановлена подача газа.

Как передает 1news.az, об этом сообщило производственное объединение "Азеригаз".

В связи с ремонтно-монтажными работами и устранением утечки газа, выявленной на магистральном газопроводе "Ховсан - Дига" Управления "Газовый экспорт", с 10:00 до завершения работ кратковременный перерыв в газоснабжении возникнет на улицах М. Хади и А. Рагимова Хатаинского района, на улицах 1-й и 5-й Резервуар в поселке Ахмедлы, а также на проспекте Бабека.

Кроме того, подача газа будет временно приостановлена на ряде улиц в поселке Балаханы Сабунчинского района и в жилом массиве Фазенда.