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Вучич объяснил причины отставки с поста президента

First News Media09:10 - Сегодня
Вучич объяснил причины отставки с поста президента

Александар Вучич объяснил причины своего ухода с поста президента Сербии.

Как сообщает 1news.az, он подчеркнул, что не считает целесообразным оставаться на этой должности до апреля 2027 года, добавив, что хочет участвовать в кампании по внеочередным парламентским выборам в качестве обычного гражданина.

Он сказал, что хочет увидеть, доверяют ли граждане ему и представленным им программам и планам в условиях, когда он не находится у власти.

«Я хочу присоединиться к избирательной кампании как обычный гражданин и увидеть, доверяют ли мне люди. Я не буду у власти. Если они не доверяют мне и представленным мною программам, планам и взглядам, пусть победит кто-то другой. У меня с этим нет проблем», – заявил Вучич.

Президент Сербии отметил, что согласно законодательству во время избирательной кампании он может оставаться на посту президента, однако не хочет, чтобы это давало ему какое-либо преимущество.

Напомним, что Александар Вучич ранее объявил, что подаст в отставку 27 сентября. Он сообщил, что после участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН вернется в Сербию, подаст в отставку, а затем присоединится к избирательной кампании как обычный гражданин.

Отметим, что проведение внеочередных парламентских выборов в Сербии намечено на 25 октября 2026 года.

Вучич также подчеркнул, что после отставки его главной целью будет получение поддержки граждан в качестве кандидата на должность главы правительства.

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