МИД Азербайджана поздравил Чили с Днем независимости - ФОТО
Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Чили с Днем независимости.
Как сообщает 1news.az, соответствующая публикация размещена на странице МИД в социальной сети X.
"Искренне поздравляем Чили и ее народ с Днем независимости!" - говорится в сообщении.
Warm congratulations to the people and the Government of Chile on the occasion of the National Day!
Happy National Day! 🇦🇿🇨🇱@ChileMFA pic.twitter.com/nQnlTR7PyR — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 18, 2026
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