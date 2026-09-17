Трамп: Достигнут серьезный прогресс по созданию военной базы США в Польше

Президент США Дональд Трамп сообщил о «значительном прогрессе» в вопросе создания американской военной базы в Польше.

По его словам, этого удалось достичь благодаря президенту Польши Каролю Навроцкому.

«Отличные новости! Благодаря решительному лидерству моего друга Кароля Навроцкого, президента Польши, достигнут значительный прогресс в вопросе создания базы армии США в Польше. Если это произойдет, место ее размещения будет объявлено в самое ближайшее время. Это станет историческим шагом для нашего великого американо-польского союза», — написал американский лидер в Truth Social.