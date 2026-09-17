Трамп заявил о начале переломного этапа в войне с Ираном

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты подошли к переломному этапу в войне с Ираном, он намерен объявить в скором времени о важном решении по этому поводу.

Как передает ТАСС, портал Axios опубликовал интервью с ним.

Как подчеркнул портал, американский лидер заявил, что США "приближаются к переломному моменту в войне с Ираном, когда предстоит принять решение о возобновлении массированных ударов с целью положить конец конфликту". "Мне предстоит принять важное решение. Хочу ли я вторгнуться и уничтожить их или нет? Это важное решение. Со мной может случиться что угодно", - сказал Трамп.