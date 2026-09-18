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Утренние пробки в Баку: где затруднено движение?

First News Media08:54 - Сегодня
Утренние пробки в Баку: где затруднено движение?

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. Бинагадинское шоссе - в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

5. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

6. Проспект Зии Буньядова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

8. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона в направлении станции метро "20 Января";

9. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;

10. Проспект Бабека, в направлении центра;

11. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

12. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

13. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

14. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

15. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

16. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

17. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

18. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра.

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