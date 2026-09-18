Утренние пробки в Баку: где затруднено движение?
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
4. Бинагадинское шоссе - в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
5. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
6. Проспект Зии Буньядова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
8. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона в направлении станции метро "20 Января";
9. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;
10. Проспект Бабека, в направлении центра;
11. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
12. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
13. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
14. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
15. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
16. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
17. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
18. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра.