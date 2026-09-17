В Швеции при взрыве на военном полигоне пострадали семь человек

Семь человек, в том числе военнослужащие, пострадали в результате взрыва на военном полигоне в Швеции.

Как сообщило Sveriges Radio, взрыв произошел после 16:00 (18:00 по бакинскому времени) на военном полигоне недалеко от города Карлсборг.

По информации радиокомпании, пятеро из семи пострадавших находятся в отделении интенсивной терапии. По словам представителя Вооруженных сил Швеции, среди пострадавших есть военнослужащие.

Полиция устанавливает причины взрыва.