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В Швеции при взрыве на военном полигоне пострадали семь человек

First News Media00:03 - Сегодня
В Швеции при взрыве на военном полигоне пострадали семь человек

Семь человек, в том числе военнослужащие, пострадали в результате взрыва на военном полигоне в Швеции.

Как сообщило Sveriges Radio, взрыв произошел после 16:00 (18:00 по бакинскому времени) на военном полигоне недалеко от города Карлсборг.

По информации радиокомпании, пятеро из семи пострадавших находятся в отделении интенсивной терапии. По словам представителя Вооруженных сил Швеции, среди пострадавших есть военнослужащие.

Полиция устанавливает причины взрыва.

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