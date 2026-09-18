 Леди Гага назвала дочь необычным именем, связанным с её творчеством - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Леди Гага назвала дочь необычным именем, связанным с её творчеством - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий09:51 - Сегодня
Леди Гага назвала дочь необычным именем, связанным с её творчеством - ВИДЕО

Американская певица и актриса Леди Гага и её жених Майкл Полански впервые стали родителями. 

Стало известно полное имя их дочери - Роуз Бин Полански.

Как сообщает People, девочка родилась 9 июня 2026 года - имя ребёнка стало известно спустя несколько месяцев после рождения.  Имя Роуз (Rose), предположительно, имеет непосредственную связь с творчеством Леди Гаги. В 2018 году певица исполнила песню «La Vie en Rose» в фильме «Звезда родилась», а позже сделала татуировку в виде розы на спине в память об этом выступлении.

Второе имя девочки - Бин (Bean) - также может быть связано с творческой биографией певицы. По данным СМИ, оно, возможно, отсылает к американскому певцу Карлу Бину. Его творчество и деятельность стали одним из источников вдохновения для песни Леди Гаги «Born This Way». При этом сама певица пока публично не объясняла происхождение имени дочери, поэтому эта версия остаётся предположением.

Леди Гага и Майкл Полански начали встречаться в 2020 году, а об их помолвке стало известно в 2024 году. В сентябре 2026 года стало известно о рождении их первого ребёнка. По данным People, певица сейчас проводит время с дочерью и временно отошла от публичной жизни, чтобы сосредоточиться на семье.

Позднее TMZ сообщил, что дочь пары родилась с помощью суррогатной матери.

Поделиться:
527

Актуально

Мнение

Безопасность, энергетика, транспорт: о том, как Баку укрепляет тюркское ...

Экономика

Меньше нефти, больше денег: что война в Заливе означает для SOCAR и глобальной ...

Общество

МЧС обратилось к водителям на фоне участившихся заторов на дорогах - ВИДЕО

Общество

СГБ Азербайджана провела контртеррористические операции в 5 странах, задержаны 11 ...

Общество

В Стамбуле задержана звезда сериала «Yalı Çapkını» Афра Сарачоглу

Деятели культуры посетили могилу Великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО

Растет число жалоб на компанию Нигяр Фархад

«Мое единственное желание - вернуть его к жизни»: отец 9-летнего Алима молит о помощи

Выбор редактора

Меньше нефти, больше денег: что война в Заливе означает для SOCAR и глобальной нефтяной отрасли

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новости для вас

Азербайджанец, задержанный при попытке покинуть США, признал вину в афере на $137 млн

В Баку при столкновении с легковым автомобилем погибли мотоциклист и его мать

Арестован сотрудник «Бакинского центра Toyota» за мошенничество на 610 тысяч манатов

Убил отца в Шамкире и бывшего одноклассника в России: мать школьника требует наказать пособников - ВИДЕО

Последние новости

СМИ: США могут вывести из Европы 25 тысяч военнослужащих

Сегодня, 12:45

В Стамбуле задержана звезда сериала «Yalı Çapkını» Афра Сарачоглу

Сегодня, 12:30

В Ормузском проливе под обстрел попал танкер

Сегодня, 12:25

Еврокомиссия выделила Украине €3,3 млрд на закупку вооружений

Сегодня, 12:23

Деятели культуры посетили могилу Великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО

Сегодня, 12:14

Растет число жалоб на компанию Нигяр Фархад

Сегодня, 12:00

«Мое единственное желание - вернуть его к жизни»: отец 9-летнего Алима молит о помощи

Сегодня, 11:53

Безопасность, энергетика, транспорт: о том, как Баку укрепляет тюркское пространство

Сегодня, 11:45

В Армении задержан брат экс-премьера Абрамяна

Сегодня, 11:41

МЧС обратилось к водителям на фоне участившихся заторов на дорогах - ВИДЕО

Сегодня, 11:35

В детсадах Тбилиси произошло массовое отравление

Сегодня, 11:30

В Баку несовершеннолетняя родила мертвого ребенка от 18-летнего парня

Сегодня, 11:17

ADY обновляет локомотивный парк: новые локомотивы из Китая доставлены в Баку - ФОТО

Сегодня, 11:12

В российском регионе двое детей не выжили после отравления колбасой

Сегодня, 10:55

Тело 52-летнего мужчины обнаружили во дворе дома в Загатале

Сегодня, 10:40

СГБ Азербайджана провела контртеррористические операции в 5 странах, задержаны 11 человек - ВИДЕО

Сегодня, 10:36

EBU отреагировал на отказ Ирландии от «Евровидения-2027» из-за ситуации в Газе

Сегодня, 10:25

Обнародован режим движения на дорогах Баку во время «Формулы-1»

Сегодня, 10:20

В Турции задержали звезду «Великолепного века» Араса Булута Ийнемли и рэпера Sefo

Сегодня, 10:14

13-летний Александр Плющенко дебютировал за сборную Азербайджана - ВИДЕО

Сегодня, 10:11
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10