Леди Гага назвала дочь необычным именем, связанным с её творчеством - ВИДЕО

Американская певица и актриса Леди Гага и её жених Майкл Полански впервые стали родителями.

Стало известно полное имя их дочери - Роуз Бин Полански.

Как сообщает People, девочка родилась 9 июня 2026 года - имя ребёнка стало известно спустя несколько месяцев после рождения. Имя Роуз (Rose), предположительно, имеет непосредственную связь с творчеством Леди Гаги. В 2018 году певица исполнила песню «La Vie en Rose» в фильме «Звезда родилась», а позже сделала татуировку в виде розы на спине в память об этом выступлении.

Второе имя девочки - Бин (Bean) - также может быть связано с творческой биографией певицы. По данным СМИ, оно, возможно, отсылает к американскому певцу Карлу Бину. Его творчество и деятельность стали одним из источников вдохновения для песни Леди Гаги «Born This Way». При этом сама певица пока публично не объясняла происхождение имени дочери, поэтому эта версия остаётся предположением.

Леди Гага и Майкл Полански начали встречаться в 2020 году, а об их помолвке стало известно в 2024 году. В сентябре 2026 года стало известно о рождении их первого ребёнка. По данным People, певица сейчас проводит время с дочерью и временно отошла от публичной жизни, чтобы сосредоточиться на семье.

Позднее TMZ сообщил, что дочь пары родилась с помощью суррогатной матери.