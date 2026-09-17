В ряде районов столицы временно отключат свет

18 сентября в ряде районов Баку временно ограничат подачу электроэнергии в связи с проведением ремонтных и реконструкционных работ.

Как сообщили АПА в ОАО «Азеришыг», работы проводятся для повышения качества электроснабжения и удовлетворения растущего спроса на электроэнергию.

В Хатаинском районе с 10:00 до 14:00 ограничения коснутся улиц Мухаммеда Хади и Сараево.

В Хазарском районе в тот же период — с 10:00 до 14:00 — электричество будет ограничено на отдельных участках улиц Алмаза Ильдырыма, Гаджи Мамедова, Мамеда Саида Ордубади и Мирзы Алекпера Сабира в поселке Мардакян.

В Ясамальском районе подача электроэнергии будет временно приостановлена с 10:00 до 13:00 на некоторых участках улиц Абдуллы Гараева, Мирмовсума Навваба, Наримана Нариманова и Захида Халилова.

В «Азеришыг» сообщили, что после завершения работ абонентам на указанных территориях планируется обеспечить более качественное и стабильное электроснабжение.