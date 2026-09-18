«Я вернулся»: основатель WikiLeaks снова вышел на связь после двух лет тишины

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж опубликовал первый за два года пост в X, в котором заявил, что он «вернулся».

«Я вернулся», — написал Ассанж.

Последнее его сообщение в X было опубликовано 28 июня 2024 года, вскоре после освобождения из британской тюрьмы.

С 2019 года Ассанж содержался в тюрьме строгого режима Белмарш в Великобритании, куда был помещен после того, как его выдворили с территории посольства Эквадора в британской столице. Более пяти лет Вашингтон добивался от Лондона его экстрадиции в США, однако защита Ассанжа предпринимала все новые попытки этого не допустить.

В рамках сделки с прокурорами США Ассанж в суде признал себя виновным в преступном сговоре с целью получения и распространения секретной информации. За это правонарушение австралиец был приговорен к уже отбытому им в британской тюрьме сроку заключения. 26 июня 2024 года Ассанж вернулся в Австралию, где живет его семья.