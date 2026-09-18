СМИ: за наркоторговлю на борту Abraham Lincoln задержали мужа и жену

Супружескую пару военнослужащих ВМС США задержали за распространение наркотических веществ на борту авианосца USS Abraham Lincoln, в результате чего один из моряков умер от передозировки.

Об этом сообщила газета The New York Post (NYP) со ссылкой на судебные документы.

Бейли Шрамовски и его жена Джонни Пумаихеалани после задержания признались, что продавали членам экипажа кокаин, фентанил и оксикодон с 2022 года. Согласно заключению суда, Шрамовски обвинен в гибели одного из моряков от передозировки фентанилом в январе 2023 года, после которого он продолжил продавать вещества из того же источника.

Вынесение приговора обоим обвиняемым запланировано на 11 декабря. По информации NYP, Шрамовски грозит до 40 лет лишения свободы, а Пумаихеалани — до 20 лет.