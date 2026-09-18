Умерла звезда сериала «Aşk-ı Memnu» Гюльсен Тунджер

Турецкая актриса театра, кино и телевидения Гюльсен Тунджер скончалась в возрасте 81 года.

О смерти актрисы сообщают турецкие СМИ - отмечается, что в последнее время Г.Тунджер проходила лечение от рака мозга, заболевание находилось на четвертой стадии.

Г.Тунджер была широко известна зрителям благодаря роли Арсен ханум в популярном турецком сериале «Aşk-ı Memnu» (Запретная любовь).

Актриса родилась в 1945 году в Адане. Она окончила театральное отделение Стамбульской городской консерватории и начала профессиональную карьеру в театре в 1968 году. За более чем 50 лет творческой деятельности Г.Тунджер работала в театре, кино и на телевидении, а также занималась дубляжом, писала музыку и преподавала.