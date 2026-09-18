В Турции задержали звезду «Великолепного века» Араса Булута Ийнемли и рэпера Sefo
В Турции в рамках расследования дела о запрещенных веществах были задержаны актер Арас Булут Ийнемли, рэпер Sefo, актриса Мелис Сезен и другие известные люди.
Как сообщает Haber Global, расследование проводится прокуратурой Бакыркёя в рамках борьбы с наркотическими и психотропными веществами, представляющими угрозу для здоровья и безопасности общества.
По данным прокуратуры, в ходе расследования были получены доказательства, поддерживающие подозрения в отношении некоторых лиц, известных общественности как актеры, певцы, предприниматели, владельцы заведений и социальные медиа-феномены. Речь идет о возможном употреблении наркотических или стимулирующих веществ, содействии их употреблению либо предоставлении места для употребления.
18 сентября прокуратура дала указание Стамбульскому командованию жандармерии задержать 18 подозреваемых и провести обыски по их адресам. Кроме того, в рамках расследования у подозреваемых должны быть взяты биологические образцы для проведения соответствующих исследований.
После завершения процедур и дачи показаний в жандармерии подозреваемые должны быть доставлены в прокуратуру Бакыркёй.
В числе задержанных оказались известные представители турецкой кино-, музыкальной и спортивной индустрии.
Ниже приведен список лиц, в отношении которых проводятся процессуальные действия:
- Арас Булут Ийнемли
- Сейфуллах Сагыр
- Мелис Сезен
- Нилпери Шахинкая
-Ханде Демир
- Хасан Шаш
- Мелис Ишитен
- Йелиз Ешильчимэн
- Анил Дурмуш
- Хазал Филиз Кючюккёсе
- Волкан Акчырай
- Зейнеп Акчырай
- Эда Гюзельджик
- Сезер Чакыр
- Сайат Зурнаджи
По данным турецких СМИ, на данный момент сообщается о задержании 15 человек, хотя прокуратура первоначально дала указание провести задержания в отношении 18 подозреваемых.
Расследование продолжается – отмечается, что вопрос о возможной виновности задержанных будет решаться в рамках дальнейших следственных и судебных процедур.