 США одобрили визы иранским лидерам для участия в Генассамблее ООН | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

США одобрили визы иранским лидерам для участия в Генассамблее ООН

First News Media09:05 - Сегодня
США одобрили визы иранским лидерам для участия в Генассамблее ООН

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила визы президенту Ирана Масуду Пезешкиану и министру иностранных дел Аббасу Арагчи для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Госдепартамент сообщил, что визы получила «основная делегация» Ирана, а также необходимые для ее работы сотрудники. «В соответствии с нашими обязательствами как страны пребывания основная делегация иранского режима сможет принять участие в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН», — заявили в ведомстве.

На иранскую делегацию будут распространяться ограничения на передвижение, а ее членам запретят покупать предметы роскоши и некоторые другие товары. В Госдепартаменте также отметили, что в 2026 году делегация будет меньше, чем в 2025-м.

Решение было принято на фоне продолжающегося более шести месяцев конфликта между США и Ираном и объявлено через день после отказа Госдепартамента выдать визы президенту Палестины Махмуду Аббасу и его делегации для участия в сессии Генассамблеи ООН.

Поделиться:
228

Актуально

Общество

Утренние пробки в Баку: где затруднено движение?

Общество

Азербайджан отмечает День национальной музыки

Экономика

Меньше нефти, больше денег: что война в Заливе означает для SOCAR и глобальной ...

Общество

Али Нагиев принял участие в 28-м заседании Конференции органов спецслужб ...

В мире

Вучич объяснил причины отставки с поста президента

США одобрили визы иранским лидерам для участия в Генассамблее ООН

СМИ: за наркоторговлю на борту Abraham Lincoln задержали мужа и жену

В Швеции при взрыве на военном полигоне пострадали семь человек

Выбор редактора

Меньше нефти, больше денег: что война в Заливе означает для SOCAR и глобальной нефтяной отрасли

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новости для вас

Имя нашего соотечественника увековечили в Канаде — ФОТО

Парижский суд встал на сторону журналистки, называвшей жену Макрона мужчиной

Медведев: Литва исчезнет с карты мира в случае конфликта с Россией

Глава СГБ Грузии подал в отставку, получил новое назначение - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Леди Гага назвала дочь необычным именем, связанным с её творчеством - ВИДЕО

Сегодня, 09:51

Умерла звезда сериала «Aşk-ı Memnu» Гюльсен Тунджер

Сегодня, 09:40

«Азеригаз» проводит ремонтные работы: ряд улиц столицы останется без газа

Сегодня, 09:18

Вучич объяснил причины отставки с поста президента

Сегодня, 09:10

Азербайджан отмечает День национальной музыки

Сегодня, 09:07

США одобрили визы иранским лидерам для участия в Генассамблее ООН

Сегодня, 09:05

СМИ: за наркоторговлю на борту Abraham Lincoln задержали мужа и жену

Сегодня, 09:00

Утренние пробки в Баку: где затруднено движение?

Сегодня, 08:54

Меньше нефти, больше денег: что война в Заливе означает для SOCAR и глобальной нефтяной отрасли

Сегодня, 08:50

В Швеции при взрыве на военном полигоне пострадали семь человек

Сегодня, 00:03

Трамп заявил о начале переломного этапа в войне с Ираном

17 / 09 / 2026, 23:40

JONY впервые вышел на связь после недавних новостей о себе - ФОТО - ВИДЕО

17 / 09 / 2026, 23:20

В ряде районов столицы временно отключат свет

17 / 09 / 2026, 23:01

Трамп: Достигнут серьезный прогресс по созданию военной базы США в Польше

17 / 09 / 2026, 22:47

Ирландская радиостанция сняла с эфира песни Эда Ширана после бойкота его тура

17 / 09 / 2026, 22:21

На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры поездки в Шамахы - ВИДЕО

17 / 09 / 2026, 22:01

Служивший в армии США азербайджанец найден мёртвым в Баку

17 / 09 / 2026, 21:40

Али Нагиев принял участие в 28-м заседании Конференции органов спецслужб тюркоязычных государств

17 / 09 / 2026, 21:10

Макрон: цены на топливо во Франции стали невыносимыми

17 / 09 / 2026, 21:00

В Румынии назвали кандидата на пост нового премьер-министра

17 / 09 / 2026, 20:43
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10