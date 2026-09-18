США одобрили визы иранским лидерам для участия в Генассамблее ООН

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила визы президенту Ирана Масуду Пезешкиану и министру иностранных дел Аббасу Арагчи для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Госдепартамент сообщил, что визы получила «основная делегация» Ирана, а также необходимые для ее работы сотрудники. «В соответствии с нашими обязательствами как страны пребывания основная делегация иранского режима сможет принять участие в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН», — заявили в ведомстве.

На иранскую делегацию будут распространяться ограничения на передвижение, а ее членам запретят покупать предметы роскоши и некоторые другие товары. В Госдепартаменте также отметили, что в 2026 году делегация будет меньше, чем в 2025-м.

Решение было принято на фоне продолжающегося более шести месяцев конфликта между США и Ираном и объявлено через день после отказа Госдепартамента выдать визы президенту Палестины Махмуду Аббасу и его делегации для участия в сессии Генассамблеи ООН.