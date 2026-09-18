13-летний Александр Плющенко дебютировал за сборную Азербайджана - ВИДЕО

Представляющий Азербайджан Александр Плющенко занял 16-е место после короткой программы на юниорском этапе Гран-при ISU по фигурному катанию в Анкаре.

Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

За выступление фигурист получил 57,12 балла. Лидером после короткой программы стал японец Дайя Эбихара, набравший 72,46 балла. Произвольную программу участники представят в субботу.

Для сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко этот турнир стал первым под эгидой ISU.

Спортивное гражданство Азербайджана Александр получил в мае 2026 года.