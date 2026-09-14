Информационная цепочка: как формируется международный нарратив об «армянском наследии»

В международном информационном пространстве вокруг культурно-религиозного наследия в Карабахе и Нахчыване сформировалась устойчивая сеть исследовательских, медийных, религиозных и адвокационных структур.

Их функции, источники финансирования и институциональная принадлежность различаются, однако партнерства, взаимные ссылки и повторное использование одних и тех же материалов позволяют проследить, как локальная или техническая информация последовательно переходит в более широкие медийные, политические и международные контексты.

Детальный анализ доступных данных об институциональных связях, источниках поддержки и механизмах распространения информации вокруг темы якобы «целенаправленного уничтожения армянского наследия» в азербайджанских регионах показывает, как формируется этот информационный контур - от технического мониторинга и архивных материалов до медийной, религиозной и адвокационной интерпретации.

От технического «мониторинга» к политическому нарративу

Одно из центральных мест в рассматриваемой системе занимает Caucasus Heritage Watch (CHW) - американская академическая инициатива в области криминалистики культурного наследия и мониторинга по открытым источникам (OSINT), действующая при участии Cornell University и Purdue University.

Ее профильная функция определена достаточно четко: мониторинг состояния памятников с использованием спутниковых изображений и открытых источников. В 2026 году CHW публиковала материалы о церквях в Ханкенди и кладбище в Шуше. При этом ее институциональная позиция не существует изолированно: официально документировано партнерство с Monument Watch, Research on Armenian Architecture (RAA) и Институтом археологии и этнографии Армении.

Это принципиальный момент для понимания всей дальнейшей цепочки.

CHW обеспечивает прежде всего технический слой - спутниковые изображения и мониторинг.

Monument Watch сотрудничает с CHW и RAA, а также с Ереванским государственным университетом, Институтом археологии и этнографии НАН Армении и другими структурами, связанными с наследием. Работает с архивной информацией и одновременно дает собственные интерпретационные категории, например, «Azerbaijanization», «appropriation» и «visibility elimination».

RAA предоставляет архивные материалы, исторические фотографии, данные о надписях и инвентаризации, и в то же время формирует историческую сравнительную базу и участвует в идентификации памятников, предоставляя архивные и исторические сведения.

Получается конструкция, в которой технический мониторинг, архивная база и интерпретация не существуют как независимые информационные фрагменты. Они соединяются на одном уровне, после чего материалы получают возможность двигаться дальше - уже в медиасреде.

Кто обеспечивает ресурсную основу этой системы?

Здесь имеющиеся данные позволяют говорить достаточно определенно. Возьмем CHW - в числе официально указанных доноров программы фигурируют AGBU, Aragats Foundation, Cornell University, Purdue University, Zaruhy Sara Chitjian Foundation и USC Institute of Armenian Studies.

AGBU - международная армянская диаспоральная организация, финансовая и институциональная поддержка мониторинга CHW указывается в ее отчетности.

В списке официальных доноров CHW - Aragats Foundation; CHW напрямую сообщает о возможности направлять пожертвования через этот фонд.

Еще один источник финансирования - USC Institute of Armenian Studies. Речь идет об институте при University of Southern California, который входит в академическую инфраструктуру поддержки программы. Здесь надо очертить важную границу: Институт археологии и этнографии Армении является официальным партнером CHW и входит в партнерскую сеть Monument Watch, но его непосредственное донорство CHW не подтверждено.

Это различие существенно. Оно не позволяет механически объединить доноров, исследовательских партнеров, СМИ и адвокационные организации в единую финансовую структуру. Имеющиеся данные подтверждают разные виды связей - финансовые, институциональные, исследовательские и информационные - и именно так их следует рассматривать.

Трансформация «исследования» в медийный продукт

В армянском медиапространстве эту функцию выполняют такие ресурсы, как NEWS.am, Panorama.am, PAN.am, ArmInfo и др. Они публикуют материалы и заявления CHW, Monument Watch и Hovik Avanesov, причем в некоторых случаях одна медиаплатформа прямо ссылается на другую.

Именно здесь техническая информация получает первое широкое региональное распространение. Одновременно происходит изменение языка: первоначальные технические сведения получают более жесткое терминологическое оформление.

К примеру, в материалах на основе публикации CHW о кладбище в Шуше (сентябрь 2026 г.) последовательность выглядит так: CHW StoryMap и спутниковый материал - NEWS.am / Panorama - PAN.am - Hovik Avanesov - ArmInfo/ Panorama RU - Armenia Today - Dialogorg.

Здесь можно наблюдать не просто многократное цитирование одного сообщения. По мере движения по цепочке меняется и терминология: от технического «destruction» («разрушение») к «vandalism», «erasing Armenian traces» («стирание армянских следов»), вплоть до «cultural genocide».

Таким образом, один и тот же информационный сюжет проходит несколько стадий: вначале фиксация, затем сообщение о ней, затем интерпретация и, наконец, политически и эмоционально более насыщенное описание.

Второй круг распространения: русскоязычная среда

После армянского медиапространства информация выходит в более широкую русскоязычную среду.

Материалы, непосредственно использующие спутниковые изображения и отчеты CHW, публиковала, к примеру, Meduza. Задача ясна - перенос технической информации CHW на широкую русскоязычную аудиторию. Правда, в некоторых материалах рассматривается ущерб и азербайджанскому наследию.

Материалы по теме наследия со ссылками на CHW и Monument Watch также публиковал Caucasian Knot (Кавказский узел).

Другой уровень представляют Dialogorg.ru, Armenia Today.ru и другие русскоязычные армянские платформы, которые повторно публикуют материалы CHW, Monument Watch, ссылаясь на армянские СМИ либо готовя собственные новости на их основе.

Так формируется медиацепочка, в которой первоначальный источник может оказаться далеко от конечной аудитории, а промежуточные публикации начинают выполнять самостоятельную функцию - они не только передают сведения, но и задают эмоциональные рамки, язык, через который эти сведения могут восприниматься.

На Западе: от цитирования к самостоятельной проверке

Западная часть этой цепочки не является однородной. Согласно исследованиям, одни публикации непосредственно используют материалы CHW, другие ссылаются на уже растиражированные сообщения, а в отдельных случаях СМИ проводят собственную проверку.

В качестве примера можно привести Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL). Так, материал на основе публикации CHW по теме церквей в Ханкенди (апрель, 2026 г.) последовательность была следующая: первоначальные сообщения армянских СМИ - мониторинг CHW с использованием Sentinel-2 - отдельная проверка RFE/RL с помощью спутниковых изображений - расширение темы на международную аудиторию.

То есть, RFE/RL здесь выступает не вторичным ретранслятором, а опирается на самостоятельную проверку. Это различие принципиально: наличие самостоятельной проверки меняет характер конкретного информационного эпизода. Надо отметить и то, что ресурс представляет в своих публикациях и позицию Азербайджана.

В то же время немецкая Deutschlandfunk в материалах 2024 года прямо ссылался на исследования CHW, когда писал о «документировании разрушения армянского наследия» в Нахчыване. В отдельном репортаже обсуждалась судьба церквей, монастырей и хачкаров в Карабахе. Финансовая связь ресурса с CHW не установлена.

Le Monde в публикации от 27 апреля 2021 года представляла в одном контексте утверждения об армянском наследии, позицию азербайджанской стороны, спутниковые материалы BBC и CHW.

Все это еще раз показывает, почему сама модель распространения информации требует более точного анализа, чем простое перечисление СМИ: цитирование источника, самостоятельная проверка и финансовая связь – это три разных вида отношений.

Когда религиозная тема получает дополнительное институциональное измерение

Отдельный канал распространения связан с религиозными СМИ.

Reformatorisch Dagblad в публикации от 30 апреля 2026 года, основываясь на спутниковой проверке RFE/RL, писал об исчезновении Holy Mother of God Cathedral в Ханкенди. При этом в статье была представлена и позиция Азербайджана.

В другом сегменте действует EWTN Lage Landen, опубликовавшая 4 мая 2026 года нидерландоязычную версию материала National Catholic Register. Здесь тема переносится в пространство «религиозной свободы и христианского наследия». При этом в статье содержится редакционная пометка о том, что автор участвовал в медиатуре в Армении, организованном Save Armenia в 2025 году.

National Catholic Register в материале от 3 мая 2026 года связывал «демонтаж церквей» в Ханкенди с заявлениями представителей армянской церкви, CHW/Monument Watch и реакцией Европейского парламента. В публикации также содержалась редакционная информация об участии корреспондента Solène Tadié в организованном Save Armenia медиатуре в Армении 20–26 сентября 2025 года.

Таким образом, религиозная составляющая не просто добавляет еще несколько СМИ к уже существующей цепочке. Она переводит тему в другую систему координат – «христианского наследия и религиозной свободы».

От медиа к адвокации

На этом информационная цепочка не заканчивается.

Следующий уровень - структуры, переводящие тему из медийной сферы в юридическую и международно-адвокационную.

Одна из них - Armenian Bar Association. Так, зафиксировано сотрудничество с Mother See of Holy Etchmiadzin, Society for Armenian Studies, NAASR, AIEA, RAA и Save Armenian Monuments в рамках конкретных презентаций по культурному наследию. При этом отчеты CHW используются как ресурс.

Функция Armenian Bar в этой конструкции определена непосредственно - перенос мониторинговых и медийных утверждений в юридическую и международную адвокационную среду, включая обращения к спецдокладчикам ООН.

Mother See of Holy Etchmiadzin, в свою очередь, выступает как высший религиозный центр Армянской апостольской церкви. Его роль в цепочке определяется как институциональная и адвокационная: участие в международных обращениях и представлениях, придание теме церквей религиозно-институциональной легитимности и использование рамки Christian heritage. Донорский статус Mother See в этой цепочке не подтверждается.

Save Armenian Monuments (SAM) действует в качестве адвокационной инициативы по защите армянского культурного наследия. В справке документировано ее участие в презентациях Armenian Bar и совместной адвокационной экосистеме с RAA и другими структурами. Основная функция SAM обозначена как вывод темы на общественно-политическую и международную аудиторию, включая медийную и политическую коммуникацию. При этом конкретный финансовый поток от донора к SAM в рассматриваемом массиве отдельно не подтвержден.

На уровне отдельных публичных спикеров можно указать Hovik Avanesov, представляемый как «Artsakh Cultural Heritage Ombudsman». Он использует спутниковые данные CHW и материалы Monument Watch в публичных заявлениях и относится к тем спикерам, которые переводят техническое определение «destruction» в более политизированные рамки - «systematic destruction» и «cultural genocide».

Именно здесь особенно хорошо видна разница между данными и их политико-адвокационной интерпретацией. Техническая фиксация является одним уровнем сообщения. Термин, которым затем описывается эта фиксация - уже другой.

Международный уровень: когда информационный сюжет становится частью институциональной повестки

Следующим звеном в рассматриваемой структуре выступает USCIRF - Комиссия США по международной религиозной свободе.

По имеющимся данным, материалы и экспертиза CHW вошли в информационную среду USCIRF, а представители CHW выступали в качестве экспертов. При этом USCIRF не является донором CHW. Ее роль определяется как этап институционального переноса мониторинговых утверждений в американский дискурс о политике и религиозной свободе.

Или International Court of Justice (ICJ) - согласно данным CHW и AGBU, материалы CHW использовались в информационной и доказательственной среде юридического процесса между Арменией и Азербайджаном. В этом случае роль ICJ определяется как канал, через который утверждения о наследии входят в международно-правовую плоскость.

Эта цепочка возникла не сегодня

The Guardian еще 1 марта 2019 года вынесла на широкую аудиторию исследование о «разрушении кладбища Джульфы и хачкаров». В справке этот материал обозначен как один из ранних примеров распространения терминов «cultural genocide» и «cultural cleansing» в крупном западном медиапространстве.

The Art Newspaper 1 июня 2021 года опубликовала специальное расследование о «наследии церквей и кладбищ» Нахчывана, в котором участвовали исследователи CHW и эксперты RAA. В раскрытии информации к публикации указано, что исследование поддерживалось грантом AGBU.

Hyperallergic в публикациях 2024 и 2026 годов непосредственно ссылался на спутниковые изображения CHW. Этот ресурс представляет собой одну из основных платформ, постоянно выводящих технический мониторинг CHW в западную медиасреду.

Christianity Today в октябре 2024 года широко представила спутниковые материалы CHW и его выводы относительно «108 монастырей, церквей и кладбищ» в Нахчыване. Тот же материал содержит сведения о выводах CHW относительно ущерба, нанесенного азербайджанским мечетям в период армянской оккупации.

Таким образом, речь идет не о внезапно возникшей информационной кампании. Характер распространения – больше накопительный: ранние публикации формируют устойчивую тематическую рамку, более поздние спутниковые исследования и новые эпизоды встраиваются в уже существующее информационное пространство.

Главный вывод заключается в существовании устойчивой сети исследовательских, медийных, религиозных и адвокационных структур, через которую информация о культурном наследии переходит из одной институциональной среды в другую. Если собрать элементы в одну схему, получается такая структура:

донорская и институциональная поддержка → CHW как источник технического спутникового мониторинга → Monument Watch и RAA как партнеры по наземной, архивной и интерпретационной информации → армянские и региональные СМИ → русскоязычные и международные СМИ → Armenian Bar, Mother See и SAM как структуры адвокационного и юридического оформления → USCIRF, механизмы ООН, ICJ и другие международные информационно-правовые площадки.

При этом характер связей между участниками различается. Здесь финансирование не равно цитированию, цитирование не равно организационному партнерству, а использование материала международным институтом не означает его принадлежности к донорской структуре. Поэтому корректнее говорить не о едином централизованном механизме, а о документируемой информационной цепочке, в которой различные участники последовательно принимают, перерабатывают и распространяют информацию.

Ключевой эффект возникает именно при переходе сообщения между различными институциональными средами.

Технические данные получают историческую, медийную, религиозную, политическую или правовую интерпретацию, а первоначальный материал - новую аудиторию и новый контекст. Именно это позволяет понять, каким образом отдельные исследовательские материалы постепенно приобретают более широкий общественный и международный резонанс.