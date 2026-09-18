Впавшая в кому заслуженная артистка Севда Салех скончалась
Заслуженная артистка, диктор Севда Салех Мамедзаде скончалась в возрасте 95 лет.
Об этом Qafqazinfo сообщила её дочь Гюльтен Рамазанова.
По её словам, Севда Салех умерла в Низаминском медицинском центре, где проходила лечение.
Напомним, что 1 сентября артистку в состоянии комы госпитализировали в отделение реанимации. У неё диагностировали острое ишемическое нарушение мозгового кровообращения в обоих полушариях головного мозга, ишемическую болезнь сердца и мерцательную аритмию.
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