Впавшая в кому заслуженная артистка Севда Салех скончалась

Заслуженная артистка, диктор Севда Салех Мамедзаде скончалась в возрасте 95 лет.

Об этом Qafqazinfo сообщила её дочь Гюльтен Рамазанова.

По её словам, Севда Салех умерла в Низаминском медицинском центре, где проходила лечение.

Напомним, что 1 сентября артистку в состоянии комы госпитализировали в отделение реанимации. У неё диагностировали острое ишемическое нарушение мозгового кровообращения в обоих полушариях головного мозга, ишемическую болезнь сердца и мерцательную аритмию.