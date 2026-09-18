Азербайджан выступил в Совете ООН по правам человека с новой инициативой по проблеме мин - ФОТО

18 сентября в рамках 63-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) по инициативе Азербайджана состоялось специальное мероприятие, посвященное защите прав жертв мин. В мероприятии на тему «За пределами выживания - восстановление достоинства и возвращение прав», организованном совместно постоянным представительством Азербайджана в Женеве, Universal Human Rights и Алжиром, выступили постпреды Алжира, Мозамбика и Уганды, представители Службы ООН по разминированию (UNMAS), Женевского международного центра гуманитарного разминирования (GICHD) и других международных организаций.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в представительстве, на мероприятии выступил постпред Азербайджанской Республики при отделении ООН в Женеве Ровшан Садыгбейли. Он отметил, что Азербайджан является одной из стран, столкнувшихся с тяжелыми последствиями минной опасности, и рассказал о долгосрочном воздействии мин на жизнь и здоровье людей и реализацию их фундаментальных прав.

Выступивший с докладом посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Эльшад Искендеров отметил, что еще в 2024 году Азербайджан выступил со специальной инициативой, направленной на восстановление фундаментальных прав жертв мин, и сообщил, что в результате в 2025 году в СПЧ была принята резолюция «Воздействие противопехотных мин на полное осуществление всех прав человека».

Дипломат подчеркнул необходимость принятия новой резолюции, направленной на переход от признания прав жертв мин к их практическому обеспечению. Обращая внимание на масштабы минной проблемы, с которой столкнулся Азербайджан, выступающий предложил практические механизмы удовлетворения потребностей жертв мин. «Выжить после разрыва мины - лишь первый шаг. Настоящая справедливость означает обеспечение того, чтобы выжившие не просто существовали, а имели необходимые возможности для полноценной и благополучной жизни», - сказал Э. Искендеров.

Выступившие на мероприятии поддержали предложения Азербайджана по увеличению взносов в Добровольный целевой фонд ООН по оказанию помощи в деятельности по разминированию, а также усилению поддержки медицинской и психологической реабилитации жертв и их социально-экономической реинтеграции. В выступлениях также было уделено внимание взаимосвязи между минным загрязнением, изменением климата и правами человека.

Участники обсуждения призвали отразить отмеченные предложения в новой резолюции, разрабатываемой по данной теме в Совете ООН по правам человека.