 Азербайджан выступил в Совете ООН по правам человека с новой инициативой по проблеме мин - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Азербайджан выступил в Совете ООН по правам человека с новой инициативой по проблеме мин - ФОТО

First News Media21:30 - Сегодня
Азербайджан выступил в Совете ООН по правам человека с новой инициативой по проблеме мин - ФОТО

18 сентября в рамках 63-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) по инициативе Азербайджана состоялось специальное мероприятие, посвященное защите прав жертв мин. В мероприятии на тему «За пределами выживания - восстановление достоинства и возвращение прав», организованном совместно постоянным представительством Азербайджана в Женеве, Universal Human Rights и Алжиром, выступили постпреды Алжира, Мозамбика и Уганды, представители Службы ООН по разминированию (UNMAS), Женевского международного центра гуманитарного разминирования (GICHD) и других международных организаций.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в представительстве, на мероприятии выступил постпред Азербайджанской Республики при отделении ООН в Женеве Ровшан Садыгбейли. Он отметил, что Азербайджан является одной из стран, столкнувшихся с тяжелыми последствиями минной опасности, и рассказал о долгосрочном воздействии мин на жизнь и здоровье людей и реализацию их фундаментальных прав.

Выступивший с докладом посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Эльшад Искендеров отметил, что еще в 2024 году Азербайджан выступил со специальной инициативой, направленной на восстановление фундаментальных прав жертв мин, и сообщил, что в результате в 2025 году в СПЧ была принята резолюция «Воздействие противопехотных мин на полное осуществление всех прав человека».

Дипломат подчеркнул необходимость принятия новой резолюции, направленной на переход от признания прав жертв мин к их практическому обеспечению. Обращая внимание на масштабы минной проблемы, с которой столкнулся Азербайджан, выступающий предложил практические механизмы удовлетворения потребностей жертв мин. «Выжить после разрыва мины - лишь первый шаг. Настоящая справедливость означает обеспечение того, чтобы выжившие не просто существовали, а имели необходимые возможности для полноценной и благополучной жизни», - сказал Э. Искендеров.

Выступившие на мероприятии поддержали предложения Азербайджана по увеличению взносов в Добровольный целевой фонд ООН по оказанию помощи в деятельности по разминированию, а также усилению поддержки медицинской и психологической реабилитации жертв и их социально-экономической реинтеграции. В выступлениях также было уделено внимание взаимосвязи между минным загрязнением, изменением климата и правами человека.

Участники обсуждения призвали отразить отмеченные предложения в новой резолюции, разрабатываемой по данной теме в Совете ООН по правам человека.

Поделиться:
248

Актуально

Общество

Azerbaijan Airlines и Азербайджанская национальная консерватория провели конкурс к ...

Экономика

Меньше нефти, больше денег: что война в Заливе означает для SOCAR и глобальной ...

Политика

Никол Пашинян поблагодарил президента Ильхама Алиева

Спорт

Сборные Азербайджана одержали третьи победы на Всемирной шахматной олимпиаде

Политика

Азербайджан выступил в Совете ООН по правам человека с новой инициативой по проблеме мин - ФОТО

Никол Пашинян поблагодарил президента Ильхама Алиева

В Азербайджане пройдут совместные военные учения «Сила единства – 2026» - фОТО - ВИДЕО

МИД Азербайджана осудил заявление МИД Франции

Выбор редактора

Меньше нефти, больше денег: что война в Заливе означает для SOCAR и глобальной нефтяной отрасли

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новости для вас

СМИ: Иран передал США семь условий для открытия Ормуза

Зеленский готов встретиться с Путиным на G20 в США - ВИДЕО

Поездка дипломатов в Карабах и Восточный Зангезур продолжается

Завершился визит дипкорпуса в Карабах и Восточный Зангезур

Последние новости

«Карабах» обыграл «Шафу» и поднялся на второе место в Премьер-лиге

Сегодня, 22:12

В Сумгаите автобус насмерть сбил 4-летнего ребенка

Сегодня, 21:48

Азербайджан выступил в Совете ООН по правам человека с новой инициативой по проблеме мин - ФОТО

Сегодня, 21:30

Никол Пашинян поблагодарил президента Ильхама Алиева

Сегодня, 21:10

Впавшая в кому заслуженная артистка Севда Салех скончалась

Сегодня, 21:00

Ученые НАНА осудили кампанию в Армении вокруг монастыря Гянджасар

Сегодня, 20:42

Сборные Азербайджана одержали третьи победы на Всемирной шахматной олимпиаде

Сегодня, 20:20

Azerbaijan Airlines признана лучшей региональной авиакомпанией Центральной Азии и СНГ на World Airline Awards 2026

Сегодня, 20:05

«Нефтчи» разгромил «Габалу» в матче шестого тура Премьер-лиги

Сегодня, 19:46

В Баку муж жестоко избил жену в магазине на глазах у её ребёнка с аутизмом - ВИДЕО

Сегодня, 19:30

Гасан Гасанов: В Кавказской Албании существовали три религии, а не только христианство

Сегодня, 19:15

«Карабахская карта» возвращается в армянскую политику: кому нужна новая конфронтация?

Сегодня, 19:01

ВС России нанесли удар дроном по административному зданию в Одессе - ВИДЕО

Сегодня, 18:55

В Азербайджане пройдут совместные военные учения «Сила единства – 2026» - фОТО - ВИДЕО

Сегодня, 18:30

Во Франции скончалась автор скандальной теории о поле Брижит Макрон

Сегодня, 18:15

Архитектура тюркского вектора: Баку укрепляет стратегические позиции ОТГ

Сегодня, 18:06

В ДТП в Губинском районе пострадали 5 человек - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:05

МИД Азербайджана осудил заявление МИД Франции

Сегодня, 17:55

Ещё на двух улицах Баку организуют автобусные полосы

Сегодня, 17:42

Поступил на ветеринарию с 617 баллами: входящая в «PAŞA Holding» компания Agro Dairy поддержала будущего ветеринара

Сегодня, 17:23
Все новости
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Интервью 1news.az с азербайджанским актером, членом Европейской киноакадемии Орханом Искендерли. Орхан Искендерли снимался в главных ролях в фильмах режиссёра Хилала БайдароваСегодня, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52