Трамп заявил, что Дания отдала США контроль над безопасностью Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Дания отдала США контроль над Гренландией в вопросах безопасности.

Об этом он написал на своей странице в Truth Social.

«По моему указанию мы работали с представителями Дании и Гренландии, чтобы гарантировать, что Соединенные Штаты НАВСЕГДА будут иметь полную возможность делать необходимое в Гренландии, чтобы обеспечивать и защищать безопасность Гренландии и Соединенных Штатов Америки», — написал глава Белого дома.

По его словам, США планируют разместить на острове крупный воинский контингент.

«Мы немедленно начнем процесс развития крупного военного присутствия в подходящей части Гренландии, которых много», — написал он.

Трамп заявил, что соглашение подразумевает передачу США постоянного контроля над безопасностью и всеми другими потребностями Гренландии. «Это НЕ БУДЕТ СТОИТЬ Соединенным Штатам НИЧЕГО!» — указал президент.

Он также подчеркнул, что теперь «ни один противник США не сможет иметь свою базу в Гренландии, иметь военное присутствие в Гренландии или осуществлять чувствительные инвестиции в Гренландии без нашего прямого письменного одобрения».