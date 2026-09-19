В Баку расследуют избиение женщины на глазах у ребёнка с аутизмом — ВИДЕО

Полиция проводит расследование в связи с распространёнными в социальных сетях кадрами, на которых мужчина избивает женщину в одном из магазинов Баку.

Как сообщили 1news.az в ответ на запрос редакции, в настоящее время по данному факту проводится расследование.

Дополнительная информация будет предоставлена по результатам расследования.

Напомним, ранее в соцсетях распространилось видео, на котором женщина подвергается насилию со стороны супруга. Инцидент произошёл на глазах у её младшего ребёнка, находящегося в аутистическом спектре.

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