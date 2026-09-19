Антитеррористические мероприятия: боевой путь МВД - ВИДЕО

44-дневная Отечественная война и локальные антитеррористические мероприятия сентября 2023 года стали важным этапом исторического процесса, завершившегося полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

В этих боях военнослужащие и сотрудники полиции МВД с высоким профессионализмом, мужеством и самоотверженностью выполнили поставленные задачи.

Героизм шехидов, доблесть гази и стойкость военнослужащих навсегда вписаны в летопись Победы Азербайджана.