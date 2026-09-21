В семье супермодели Синди Кроуфорд произошла трагедия – ФОТО 

Сын американской супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера, модель Пресли Гербер, умер в возрасте 27 лет.

П.Гербер скончался 20 сентября в реабилитационном учреждении - информация о его смерти также подтверждается данными судебно-медицинского эксперта округа Лос-Анджелес, сообщает 1news.az со ссылкой на Associated Press.

Представитель семьи подтвердил смерть Пресли Гербера и попросил уважать частную жизнь родственников в этот тяжелый для них период.

Причина смерти пока официально не раскрыта. В офисе судебно-медицинского эксперта сообщают, что вскрытие еще не завершено.

Пресли Гербер родился в 1999 году в Беверли-Хиллз. Как и его мать, он занимался модельным бизнесом. Он начал карьеру в 15 лет, сотрудничал с известными модными брендами и участвовал в показах, в том числе Moschino, Dolce & Gabbana, Burberry и Bottega Veneta.

В последние годы П.Гербер открыто рассказывал о проблемах с психическим здоровьем и зависимости. Он неоднократно говорил о своем пути к выздоровлению и использовал социальные сети для привлечения внимания к вопросам психического здоровья. В марте 2026 года он также рассказывал о прохождении лечения от зависимости.

Пресли был единственным сыном Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера. Его младшая сестра Кайя Гербер также является моделью и актрисой.