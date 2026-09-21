Задержан экс-кандидат в президенты Румынии Джорджеску

Румынское Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) задержало экс-кандидата в президенты страны Кэлина Джорджеску по подозрению в создании организованной преступной группы и мошенничестве.

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

«Сегодня, 21 сентября 2026 года, прокуроры Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом <...> совместно с инспекторатом полиции Румынии провели пять обысков в Бухаресте, а также населенных пунктах Могошоая, Чолпань и Буфтя. Операция проводится в рамках дела о создании организованной преступной группы и мошенничестве», — приводит текст релиза телеканал Digi24. Отмечается, что один из задержанных — Джорджеску, его задержали во время поездки в автомобиле.

Кэлин Джорджеску — поддерживаемый Россией праворадикальный популист, придерживающийся пророссийских, ультранационалистических и антизападных взглядов.