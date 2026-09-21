Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) уверенно побеждает на выборах в парламент (ландтаг) федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, набрав 38,2% голосов, передает NDR со ссылкой на предварительные данные избиркома после подсчета 100% протоколов.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) занимает второе место с 35,5%. У "Левой партии" 6,5%, "Зеленые" получили 5,7%.

При этом партия канцлера Германии Фридриха Мерца "Христианско-демократический союз" (ХДС) получает 4,9% и не проходит в ландтаг земли Мекленбург-Передняя Померания, не преодолев пятипроцентный барьер.

Партия ССВ следует за ХДС с 4,8% и также не проходит в парламент этой федеральной земли.

Партия "Альтернатива для Германии" выступает за отмену антироссийских санкций, восстановление отношений с Москвой, ограничение иммиграции, пересмотр отношений ФРГ с Евросоюзом, а также за отказ от предоставления военной помощи Киеву.

АдГ заняла первое место на недавних выборах в земле Саксония-Анхальт, едва не получив абсолютное большинство голосов, в то время как ХДС Мерца потерял более половины своей электоральной поддержки.

Источник: Интерфакс