Во дворе жителя Уджара обнаружили плантацию конопли

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Уджарского районного отдела полиции, был задержан 61-летний ранее неоднократно судимый Тельман Гусейнов, подозреваемый в культивировании наркосодержащих растений.

Как сообщили в пресс-службе МВД, во дворе его дома были обнаружены и изъяты 140 кустов наркосодержащих растений, выращенных с соблюдением правил агротехники, а в самом доме - наркотические средства, передает 1news.az.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.