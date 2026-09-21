В Азербайджане в фуре с зеленью нашли крупную партию наркотиков - ВИДЕО

В результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий и мер таможенного контроля, осуществленных сотрудниками Астаринского таможенного управления, была пресечена попытка транзитного перемещения через территорию Азербайджана особо крупной партии наркотических средств.

Как сообщает 1news.az, об этом распространил информацию Государственный таможенный комитет.

Согласно информации, на Астаринском таможенном посту транспортное средство, перевозившее груз «салат-латук» и «сельдерей» из Исламской Республики Иран в Российскую Федерацию, было остановлено на линии импортного досмотра и привлечено к таможенному контролю.

Транспортное средство прошло через стационарную рентгеновскую установку и было проверено с применением кинологической службы, в результате чего в грузе были выявлены сокрытые свертки.

В ходе проверки в 230 упаковках, выполненных в форме «сельдерея» и сокрытых от таможенного контроля, было обнаружено наркотическое средство - марихуана общей чистым весом 79 кг 740 граммов.

По данному факту ведется разбирательство.