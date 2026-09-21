Марко Рубио: Мы с нетерпением ждем продвижения инициативы TRIPP

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил Армению с днем независимости.

В послании Рубио, опубликованном на сайте американского Госдепартамента, говорится, что США «отмечают успехи, достигнутые Арменией на пути к более мирному, процветающему и демократическому будущему».

«Исторический прогресс, достигнутый нами совместно за последний год, демонстрирует, чего можно добиться при работе в направлении общего видения мира и процветания. Мы с нетерпением ждем продвижения инициативы TRIPP (Маршрут Трампа к международному миру и процветанию), укрепления экономической связности, стимулирования американских инвестиций и содействия открытию новых возможностей для Армении и региона в целом», — говорится в поздравлении.